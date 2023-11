„Bei der ersten Tankstelle haben wir Bier gekauft“

Party am Abend: „Mein Haus ist Kopf gestanden“

In der Pizzeria nebenan sei gerade das Skirennen im TV gelaufen. „Wir schauten zu - und zwar so lange, bis ich an der Reihe gewesen wäre. Danach sind wir wieder ins Auto gestiegen und weitergefahren.“ Doch wirklich entspannt sei die Heimreise nicht gewesen. „Wir hatten total viel zu organisieren, denn am Abend haben wir bei uns Zuhause eine riesige Party gemacht. Mein Haus ist Kopf gestanden, wir hatten richtig viel Spaß“, schwelgte Mayer in Erinnerung.