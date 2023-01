Mayer-Rücktritt: Warum Kronberger den Hut zieht

Bedeutet Ihnen „Petra, The Great“ knapp 31 Jahre später noch etwas? Und hängt das legendäre Time-Magazin mit Ihnen auf dem Cover noch irgendwo zuhause?

Petra, The Great - ich fühle mich nach wie vor geehrt. Weil es sehr besonders ist, in seinem Leben einmal bei diesem Magazin am Titelbild zu stehen. Ich staune noch heute, was sich jener Mensch dabei gedacht hat, der sich für mich und diesen Satz als Titelbild entschieden hat. Es fühlt(e) sich wie im Film an. Das Time-Magazin gibt es noch, zu Hause, in mehrfacher Ausgabe.