„Ist einfach ein Großer!“ Das ist Matthias Mayer

Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking holte Mayer je einmal Gold (Super-G) und Bronze (Abfahrt). Mit insgesamt dreimal Gold und einmal Bronze übertrumpfte er sogar den legendären Toni Sailer (drei Gold). Der Kärntner stand zuvor bei den Spielen in Sotschi 2014 (Abfahrt) und Pyeongchang 2018 (Super-G) bereits am obersten Treppchen und schloss mit insgesamt dreimal Speed-Gold bei Olympia zu Rekordhalter Kjetil Andre Aamodt (NOR) auf, der dreimal im Super-G siegreich war.