Matthias Mayers Rücktritt ein Keulenschlag

Peking, 8. Februar 2022. Ein phänomenaler Tag in der rot-weiß-roten Sport-Geschichte. Matthias Mayer flog bei den Winterspielen zum Triumph im Super-G, überflügelte nach seinen Goldenen in Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 sowie einer weiteren Bronze-Medaille sogar den großen Toni Sailer. Der 31-Jährige kürte sich zum erfolgreichsten österreichischen Skirennläufer in der Olympia-Geschichte. Historisch!