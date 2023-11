Auto raste in Biergarten in Australien - fünf Tote

Einen Tag, nachdem in Australien ein Auto in einen Biergarten raste, ist die Zahl der Toten auf fünf gestiegen. Unter den Opfern seien zwei Kinder, ein neun Jahre altes Mädchen sowie ein elfjähriger Bub, wie australische Medien am Montag unter Berufung auf die Polizei meldeten. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, als am Sonntagabend ein 66-Jähriger Fahrer mit seinem SUV von der Fahrbahn abkam und über den Rasen des Biergartens in der Kleinstadt Daylesford raste.