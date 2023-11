Zoran Barisic: „Dieses Tor vergisst Burgi nie“

Ex-Rapidler Nuhiu half mitEs war für den Kärntner zudem ein Jubiläumstor - das 50. in der Liga für Rapid!„Das war mir nicht bewusst. Mein Kompliment gilt dem gesamten Team.“ Mit dem 2:0 kehrten Hedl und Co., die durch die Samstag-Ergebnisse vorübergehend auf Platz acht abgestürzt waren, in die Top 6 zurück, holten nunmehr aus den jüngsten vier Liga-Matches sieben Zähler.