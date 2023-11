Drei Jung-Papas! Bei Rapid herrscht ein Baby-Boom

Der 5:1-Sieg im Cup in Amstetten hatte bei Zoran Barisic offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen: Rapids Coach veränderte die Startelf an nur einer Position, bot Guido Burgstaller anstelle von Fally Mayulu auf. Auf eine zweite, fix geplante Rochade musste Barisic verzichten: Innenverteidiger Max Hofmann verletzte sich im Abschlusstraining am Hüftbeuger, womit es zu einer Premiere in der Saison kam: Michael Sollbauer stand erstmals in einem Liga-Spiel in der Startelf, nutzte dabei seine Chance. Der 33-Jährige spielte all seine Routine aus, zeigte, dass mit ihm zu rechnen wäre. Auch wenn das der eine oder andere in Hütteldorf anders sieht ...