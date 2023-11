Achtjährige bei Unfall in Tunnel schwer verletzt

Hubschraubereinsatz

Im Fahrzeug des 53-jährigen Kroaten befand sich seine achtjährige Tochter am Beifahrersitz, seine 57-Jährige Gattin saß im Fond des PKW. Die Achtjährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert und stationär aufgenommen. Der 54-Jährige Kroate und seine Gattin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und vom Österreichischen Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Ein durchgeführter Alkomat-Test verlief bei allen Lenkern negativ.