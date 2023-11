F1-Team-Gründer Zakowski mit 89 Jahren verstorben

1968 hatte Zakowski in Niederzissen das Rennteam Zakspeed gegründet, das in den 1970er Jahren mit Ford-Autos und den Fahrern Hans-Joachim Stuck, Dieter Glemser und Hans Heyer in der Deutschen Rennsport-Meisterschaft antrat. Und das mit Erfolg - zwischen 1972 und 1976 gewann Zakspeed den Titel fünfmal in Folge, 1981 folgte mit Klaus Ludwig am Steuer die sechste DRM-Meisterschaft.