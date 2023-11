So wurde aus Projekt für Straßenkinder die Caritas

Die Caritas Tirol feiert heuer ihr 120-Jahr-Jubiläum. Sie war damit die erste Caritas in Österreich. Die katholische Hilfsorganisation unterstützt seitdem Menschen in Not sowohl im In- als auch im Ausland. Das erste Projekt beschäftigte sich mit Straßenkindern in Innsbruck. Viele weitere Aufgaben folgten bald.