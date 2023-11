Jungwähler sind vor allem im Social Web erreichbar

Brodnig hob vor allem die Bedeutung von YouTube und Instagram für das junge Publikum hervor. So nutzen laut Digital News Report 2023 des Reuters Institutes 61 Prozent der 18- bis 24-Jährigen in Österreich, die Internet haben, YouTube, 59 Prozent Instagram, 31 Prozent TikTok - laut Brodnig ein „ganz besonders junger Kanal“ - und nur 25 Prozent Facebook. Zimmer nennt Instagram und TikTok als jene Kanäle, über die Jungwähler gut erreichbar seien. Facebook hingegen sei zwar immer noch eine vielgenutzte Plattform, junge User würden dort aber kaum nachkommen. Auch X (vormals Twitter) habe Relevanz - was dort passiere, könne sich am nächsten Tag in den Zeitungen wiederfinden.