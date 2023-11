Tesla gewinnt Streit um tödlichen Autopilot-Unfall

Tesla hat den ersten Prozess in den USA wegen eines tödlichen Unfalls mit seinem Fahrassistenz-System Autopilot gewonnen. Eine Jury kam am Dienstag mehrheitlich zu dem Schluss, dass das Fahrzeug keinen Herstellerfehler aufwies. Das Urteil ist ein wichtiger Sieg für den Elektroautobauer, der sich mit mehreren ähnlichen Klagen in den USA konfrontiert sieht.