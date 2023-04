Musk muss in Autopilot-Prozess unter Eid aussagen

In einem Gerichtsverfahren gegen Tesla im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall des Apple-Ingenieurs Walter Huang im Jahr 2018 muss Konzernchef Elon Musk zu früheren Bemerkungen über die Fähigkeiten des Autopiloten Stellung nehmen. Ein Gericht ordnete am Mittwoch eine dreistündige Befragung Musks unter Eid an.