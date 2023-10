„Tischtennis fördert das, was Parkinson nimmt“

Medaillenjagd geht weiter

Der Verein Ping Pong Parkinson hielt in Wels die WM mit Teilnehmern aus 23 Nationen ab. Agnes holte Silber im Einzel, Bronze im Doppel, ist von der Wirkung des Sports mehr denn je begeistert. „Da gehen manche mit dem Rollator zur Tischtennisplatte und spielen dann drauflos“. In Gurnitz werde nun sogar überlegt, ein Trainingszentrum für Tischtennisinteressierte unter den 1500 Parkinson-Erkrankten in Kärnten einzurichten. Und für Agnes geht die Medaillenjagd am Mittwoch auf Kreta weiter; bei der Konkurrenz-WM des Tischtennis-Weltverbandes.