Yamaha XSR900 GP: Zeitmaschine für alle

Bei allem Retro-Bemühen verfügt die Yamaha XSR900 GP natürlich über alle möglichen neuzeitlichen Ausstattungsmerkmale von der Konnektivität über Quickshifter und Komfortblinker bis zu voll einstellbaren Federelementen. Erhältlich ist das neue Model voraussichtlich ab April wahlweise in den Farben Legend Red und Power Grey. Der Deltabox-Rahmen und die Schwinge sind in Silber lackiert. Der Preis soll in Kürze bekannt gegeben werden. Die nackte XSR900 ist in Österreich ab 11.899 Euro zu haben.