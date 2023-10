Jetzt ist das große Ziel von Red Bull in Gefahr

Noch nie hat es Red Bull geschafft, die Plätze eins und zwei in der Fahrer-Wertung zu belegen. Nach seinem bitteren Ausfall bei seinem Heimrennen in Mexico City ist der Vorsprung von Sergio Perez auf Verfolger Lewis Hamilton auf 20 Punkte geschrumpft. Wäre der siebenfache Rekordweltmeister vor einer Woche in Austin nicht disqualifiziert worden, wäre er schon an „Checo“ vorbei.