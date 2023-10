„Oscars“ der Weinwelt wurden wieder vergeben

Aber auch zwei Podersdorfer freuen sich über eine Top-Platzierung ihrer edlen Tropfen. Johannes E.F. Strudler vom Weingut Jost wurde mit seinem Rotburger DAC Reserve 2020 Erster in der Kategorie Zweigelt, Kollege Michael Dombi belegte mit seinem St. Laurent Platz zwei in der Kategorie St. Laurent. Beide Jungwinzer sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. „Best national producer of the year“ wurde das Weingut PMC Münzenrieder aus Apetlon, der beste Rotwein des Jahres kommt vom Weingut Gager aus Deutschkreutz und die beste Cuvee rot vom Weingut Hannes Steurer aus Jois.