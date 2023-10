Hütter-Klub Monaco stürzt ab, Wirbel um Mbappe

AS Monaco hat die Tabellenführung in der französischen Fußball-Ligue-1 verloren. Der Club des Vorarlberger Trainers Adi Hütter kassierte am Sonntag eine 0:2-Niederlage in Lille und rutschte damit an die dritte Stelle ab. Auf den neuen Spitzenreiter Nizza, am Freitag 1:0-Sieger bei Clermont, fehlen den Monegassen zwei Punkte, auf den Zweiten Paris Saint-Germain ein Zähler. PSG gewann am Sonntag in Brest 3:2, Topstar Kylian Mbappe traf zweimal (28., 94./Elfmeter-Nachschuss).