Ex-Freundin (39) von hinten mit Messer attackiert

Blutiges Messer am Tatort sichergestellt

Beamte der Sondereinheit WEGA nahmen den Mann in der Nähe des Tatortes bei der Auffahrt zur Südosttangente fest. Die Frau wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr. Das blutige Messer lag noch am Tatort und wurde sichergestellt.