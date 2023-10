Erstes „Krankenhaus“ für verletzte Greifvögel

Zugegeben, es ist nicht häufig, dass in der Wildnis ein verletzter Falke, Sperber oder Bussard angetroffen wird. Wenn aber doch, was tun? Wenn im Alpenzoo kein Platz gefunden wurde, gab es bisher keinen legalen Weg. „Immer wieder haben Leute verletzte Vögel in unseren Greifvogelpark nach Umhausen gebracht und wir haben sie auch gesund gepflegt. Es hat natürlich keinen Kläger gegeben, aber ganz legal war das nicht“, gab Umhausens BM Jakob Wolf zu und zeigte sich deshalb umso stolzer, dass man nun gerade in seiner Gemeinde erstmals einen offiziell erlaubten Weg anbieten kann. Der 2015 eröffnete Greifvogelpark oberhalb des Ötzidorfes ist nämlich um genau so eine Auffangstation für verunfallte, verletzte und erkrankte Greifvögel aus der freien Natur erweitert worden.