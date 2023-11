Was können wir für mehr Toleranz tun?

Toleranz bedeutet in der Sozialethik, dass man andere Überzeugungen, Handlungsweisen oder Sitten wertfrei akzeptiert. Das bezieht sich auf verschiedenste Lebensbereiche, wie etwa Religionen, Kulturen oder allgemeine Weltanschauungen. Zugleich heißt Toleranz aber nicht, dass man alles akzeptieren muss. Das gilt etwa für menschenverachtende Ansichten oder kriminelle Handlungen. Um tolerant zu sein, muss man also die Grenzen dessen festlegen, was nicht mehr tolerierbar ist. Dazu zählen auch Strukturen, die Intoleranz befördern. Ohne eine gewisse Toleranz anderen gegenüber ist ein friedliches Miteinander jedenfalls nicht möglich. Was meinen Sie: Wie könnte man die gegenseitige Toleranz in der Gesellschaft zum positiven Zweck fördern? Teilen Sie uns Ihre Ideen mit, wir freuen uns auf einen sachlichen Austausch.