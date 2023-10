Van der Bellen: „Kein Platz für Antisemitismus“

„Wir feiern heute unsere Heimat. Wir feiern Österreich“, erklärte Van der Bellen. Für den Frieden im Land könne man nicht dankbar genug sein. „Denn wir leben in einer Welt, in der dieser Friede alles andere als selbstverständlich ist“, erinnerte Van der Bellen an den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Attacke der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel. „Der terroristische Angriff der Hamas auf Israel ist schrecklich und verachtenswert. Die kalte, berechnende und systematische Art, wie gegen Kinder, Mütter, Väter gezielt vorgegangen wurde, wie sie gequält und getötet wurden ohne jedes Mitgefühl, das erinnert in ihrer tiefen, hoffnungslosen Dunkelheit an die schwärzesten Zeiten unserer Geschichte.“