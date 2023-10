Hexen ist keine Hexerei: Besuch in der Hexenschule

Hokuspokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater!! Von klein auf begleiten uns die Hexen in Märchen und Sagen, in der Hochliteratur und auf der Opernbühne, als Bibi Blocksberg oder die Hexen von Eastwick mit dem wunderbar diabolischen Jack Nicholson. Ganz zu schweigen von diesen vielen Hollywoodhexen auf Streamingplattformen, etwa „Charmed“ oder „Once upon a Time“. Die berühmteste aller Besenreiterinnen aber ist und bleibt die, zu der sich Hänsel und Gretel im finsteren Tann verirren. „Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?“ Und schon nimmt das Unheil seinen Lauf.