Stolz auf Österreich | Besserer Journalismus

Es ist viel Frust, viel Zukunftspessimismus, der immer wieder bei den Ergebnissen unserer „Fragen des Tages“ via krone.at zum Ausdruck kommt. Diese Online-Umfragen, an denen stets Zehntausende teilnehmen, vermögen in der Regel einiges über die Stimmung im Land auszusagen. Zum Nationalfeiertag haben wir es trotz der überwiegend negativen Grundstimmung gewagt, zu fragen: „Bewegte Zeiten: Sind Sie froh, in Österreich zu leben?“ Und siehe da: Mehr als 80 Prozent sagten „Ja!“ Zu einem ähnlich positiven Ergebnis kommt auch eine repräsentative Meinungsumfrage: Demnach zeigen sich 71 Prozent der Österreicher stolz auf das Land. Auch die Promis, die wir zum Nationalfeiertag befragt haben, sind allesamt stolz auf ihr Bundesland, auf unser Österreich. Und das wohl zurecht!