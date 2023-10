Das sind die neuen „Jedermann“-Kandidaten

Der Bereich Schauspiel bei den Salzburger Festspielen soll internationaler werden - das gab die neue Schauspielchefin Marina Davydova schon vor Monaten bekannt. „Wir sollten aufhören, in nationalen Grenzen zu denken.“ Davydova ist in Aserbaidschan geboren, lebte in Russland, arbeitete unter anderem in Berlin und Wien. In Salzburg sorgt die 57-Jährige bereits jetzt für eine brodelnde Gerüchteküche.