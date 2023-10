Barcelona müht sich zu 2:1 gegen Schachtjor Donezk

Die Katalanen gewannen am Mittwochabend im Olympia-Stadion von Barcelona gegen Schachtjor Donezk mit 2:1 und führen damit weiter alleinig die Tabelle an. Die Ukrainer fügten den Spaniern zumindest den ersten Gegentreffer zu, sie halten weiter bei drei Zählern. In Pool E avancierte Feyenoord Rotterdam dank eines 3:1 gegen Lazio Rom vorerst zum Spitzenreiter.