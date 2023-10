Grünes „Urviech“ zieht sich aus Nationalrat zurück

SPÖ ringt um Liste für EU-Wahl

Auch die anderen Parteien bringen sich langsam in Stellung. Für die NEOS steht offenbar der ehemalige „Kurier“-Chefredakteur Helmut Brandstätter in den Startlöchern. Am Montag wurde bekannt, dass der Polit-Quereinsteiger nun auch offiziell Parteimitglied ist. Ob er der Nachfolger für die nach Vorarlberg gewechselte Claudia Gamon wird, entscheidet sich wohl erst im Jänner.