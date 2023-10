John Stamos erwischte Freundin mit Tony Danza

Fremdes Auto in der Einfahrt

In einem Auszug von „If You Would Have Told Me“ verrät der „Full House Star”, dass er immer wieder versucht hatte, die damals 24-Jährige von unterwegs telefonisch zu erreichen: „Auch nachdem ich zu Hause war, habe ich keine Antwort bekommen. Und das von dem Girl, das sonst immer sofort atemlos den Hörer hochgerissen und mit der ich mehrmals täglich telefoniert habe.“