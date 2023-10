John Stamos wurde als Kind sexuell missbraucht

„Verlangen, darüber zu sprechen“

Warum er beschlossen hat, sein Kindheitstrauma zum ersten Mal in „If You Would Have Told Me“ (kommt am 24. Oktober auf den Markt) zu veröffentlichen: „Ich habe es nicht für große Headlines gemacht. Es ist nur eine Seite im Buch. Aber ich hatte das Verlangen, darüber zu sprechen. Ich war damals 10 oder 11, als es passiert ist. Ich wünschte, ich hätte niemals mit solchen Gefühlen umgehen lernen müssen.“