Festspiele: Aus für gesamtes „Jedermann“-Ensemble

Regisseur: „Enttäuschende Umstände“

Als Begründung habe er „von verschiedenen Verantwortlichen sehr widersprüchliche Erklärungsversuche gehört, eine offizielle Erklärung kenne ich nicht“, so Sturminger: „Ich hab so etwas noch nie erlebt, aber nach gemeinsamen sieben Jahren hätte ich mir eine andere Art von Abschied gewünscht.“ Er werde die Staffel natürlich „gerne weitergeben, hoffentlich an eine weibliche Regisseurin, allerdings hätte ich so menschlich enttäuschende Umstände dabei nicht erwartet“.