Hohe Inflation trifft Salzburger Festspiele

Umbau für Festspielbezirk dauern bis 2032

Lukas Crepaz, der Kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele, berichtete über den aktuellen Stand der Planungen für den Festspielbezirk 2030, die sich gerade in der Vorentwurfsphase befinden. Mit dem Projekt Festspielbezirk 2030 wird diese für das Salzburger Kulturleben so zentrale Infrastruktur für die Zukunft gesichert und weiterentwickelt. Der Fokus des Sanierungsvorhabens liegt auf der Erweiterung der Arbeitsräume, insbesondere von Werkstätten und Garderoben für die Künstler, sowie der Erneuerung der am Ende ihres Lebenszyklus stehenden Gebäude- und Bühnentechnik. Die Probebohrungen, die seit September den Herbst hindurch an elf nahe dem Festspielbezirk gelegenen Punkten am Mönchsberg stattfinden, schaffen Sicherheit für die weiteren Planungsschritte. Die Umsetzung liegt dabei ganz im Plan. Der Umbau soll bei laufendem Betrieb ab Herbst 2025 starten und 2032 abgeschlossen sein.