„Die nächste Wette sind pinke Haare“

„Sehr viel weitergegangen“

Nicht sehr rosig erscheinen seine Perspektiven in der Wiener Stadthalle. Sein zugeloster Auftaktgegner Alexander Zverev ist richtig stark. „Ofi“, der Donnerstagabend aus Tokio kam und den Jetlag schon abgeschüttelt hat, meint jedoch: „Bei mir ist viel weitergegangen, ich habe einen großen Sprung gemacht. Ich habe bisher zweimal gegen ihn verloren, einmal in Wimbledon, einmal bei den French Open in Paris. Vielleicht ist es beim dritten Mal an der Zeit, dass ich einmal so ein Match gewinne.“