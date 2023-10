Christian Ilzer: „Gefehlt hat nur das dritte Tor“

Sturm Graz liegt in der Bundesliga bereits vier Punkte vor Titelverteidiger Red Bull Salzburg an der Tabellenspitze. Während die Grazer am Samstag in der elften Runde einen 2:1-Heimsieg gegen den TSV Hartberg einfuhren, setzte es für die „Bullen“ mit dem 0:1 gegen den LASK bereits die dritte Pflichtspiel-Heimniederlage in Folge. Hier die Stimmen aus Graz: