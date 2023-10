Biathlon-Olympiasiegerin mit 58 Jahren verstorben

Nachdem sie 1990 zum Biathlon gewechselt war, konnte sie auch dort glänzen. Zweimal gewann Reszowa den Gesamtweltcup, die Saison 1992 beendete sie mit Olympiabronze und WM-Silber in der Staffel, im Einzel gewann sie Sprint-Gold bei den Olympischen Spielen. Zwei Jahre später lief sie auch in der Staffel zu Biathlon-Gold. Reszowa wurde damit zur ersten Frau, die in zwei Sportarten Olympiasiegerin wurde.