Nehammer beruft Krisenkabinett für Freitag ein

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben wegen der aktuellen Lage in Nahost für Freitag, 8 Uhr, das Krisenkabinett der Bundesregierung einberufen. Das gab die Regierung am Donnerstagnachmittag bekannt. Themen sind die aktuelle Lage, der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die daraus resultierenden Folgen - auch die Sicherheitslage in Österreich.