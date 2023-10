Der Weg zurück in ein „fast stinknormales“ Leben

Von einem Hubwagen gegen Gitter gedrückt, von einem Anhänger begraben. Zwei Beispiele für Arbeitsunfälle, wie sie in Österreich allein im letzten Jahr 123.156 Mal vorgekommen sind. Einer von den Verletzten: Christoph Unterhauser. Er wurde von einem 1,4 Tonnen schweren Hubwagen gegen ein Absperrgitter gedrückt, im Hals/Kopf-Bereich eingeklemmt. Durch die Nervenschädigung war die rechte Hand völlig unbrauchbar, waren die Stimmbänder gelähmt. „Wenn du auf der Intensivstation realisierst, was passiert ist, fühlst du dich am schlimmsten - wenn du dich bei der Reha mit anderen motivierst, geht es erstmals bergauf“, erzählt der Villacher.