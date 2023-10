Mit welchem Politiker würden Sie gern diskutieren?

Ab und zu kommt es vor, dass jemand aus der Politik sich auf eine Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern einlässt. Dann stellt sich beispielsweise der Bundespräsident den Fragen von Jugendlichen zu einem bestimmten Themenkomplex und genießt dabei ein Stück Pizza. Mit welchem Politiker oder welcher Politikerin würden Sie persönlich sich gern für eine gepflegte Diskussion treffen? Welche Themen stünden bei Ihnen dabei hoch in Kurs und welche konkreten Fragen würden Sie stellen? Und was würden Sie sich von so einem Gespräch erhoffen? Wir freuen uns auf Ihre Beiträge unten in den Kommentaren!