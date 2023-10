Großer Krämermarkt zu Ehren Ursulas

Mehr als 300 Marktstandler aus Österreich, dem angrenzenden EU-Raum und auch aus China, Peru und Indien bieten ihre Waren an. Am Ursulamarkt gibt es alle Dinge, die man sonst nur schwer bekommt: Emailletöpfe, Kittelschürzen, Holzspielsachen, Schafwollsocken, Messer jeder Art und vieles mehr. Wer am Krämermarkt nicht das Gewünschte finden sollte, hat in der Messehalle beim Flohmarkt sicher Glück.