Wo haben unsere Schulen ein Extremismus-Problem?

Schulen sind ein Hort der Erziehung zu mündigen Menschen. Dabei ist es auch wichtig, gleichzeitig Toleranz zu fördern, aber sich extremistischen Tendenzen entgegenzustellen. Gefährliche Ideologien wie Rechtsextremismus, Islamismus oder Antisemitismus sollten keinen Platz in den Köpfen von insbesondere Kindern und Jugendlichen haben. Gerade in der heutigen Zeit ist das ein umso größere Anliegen. Wo orten Sie in unseren Schulen ein Extremismus-Problem? Wie sollten Schulen mit dieser Herausforderung der unterschiedlichen Arten von Extremismus umgehen? Und wo ziehen Sie persönlich die Grenze zwischen Extremismus und Meinungsfreiheit? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!