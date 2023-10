Hoffnung und Skepsis vor „Inferno in Griechenland“

Der so indirekt ansprach, dass man sich um eine sehr gute Ausgangsposition gebracht hatte. Was auch der einstimmige Tenor nach dem Spiel im VIP-Bereich war. „Nichtsdestotrotz haben wir gewonnen, das ist mental ein riesen Vorteil. Wir können in Saloniki gewinnen, sie müssen“, so der unermüdliche Moritz Bachmann. Was Trainer Milan Vunjak ähnlich sieht: „Es ist egal, mit welchem Polster wir nach Griechenland fliegen.