Ex-Tirol-Spieler Thorup neuer Augsburg-Trainer

Jess Thorup ist am Sonntag als neuer Trainer des deutschen Bundesligisten FC Augsburg präsentiert worden. Der dänische Ex-Spieler des damaligen FC Tirol unterzeichnete beim Tabellen-15. einen bis Ende Juni 2025 gültigen Vertrag und tritt die Nachfolge des am Montag entlassenen Enrico Maaßen an.