Neo-Klub Croatia Salzburg mischt die Liga auf

Ausgleich in letzter Sekunde

Erst in der 92. Minute gelang dem Gastgeber der verdiente Ausgleich. Marko Maric drosch infolge eines misslungenen Halleiner-Klärungsversuches das Leder per Volley in die Maschen, versetzte das Heimpublikum in Extase. "Sie haben coole Fans. Die machen gute Stimmung“, genoss auch Patrick Mooslechner, der Trainer der Gäste, die Atmosphäre während des Spiels.