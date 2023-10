Kirche im Weg - Was sind Ihre Erfahrungen?

In Graz wird derzeit wegen einer modernen Kirchenbeleuchtung diskutiert. Ein strahlendes Kreuz, das einen Turm der Pfarre ziert, ist Anrainern ein Dorn im Auge und zerstört die wunderschöne Aussicht. In anderen Gemeinden und Großstädten wird immer wieder wegen des Lärms der Kirchenglocken gestritten. Immer mehr Menschen fühlen sich durch die Glaubenshäuser gestört. Hatten Sie schon negative Erfahrungen mit Kirchen in Ihrer Gemeinde? Finden Sie das Läuten der Kirchenglocken noch zeitgemäß? Was halten Sie von Kirchen, die in modernen Architekturstilen gebaut wurden? Stören diese das Bild der Stadt/Gemeinde? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten!