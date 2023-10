Trotz des überzeugenden Auftritts beim 3:1 gegen die USA will Bundestrainer Julian Nagelsmann seinem Team keine Verschnaufpause gönnen. Schon in der Nacht auf Mittwoch (2.00 Uhr) wartet auf der US-Testspiel-Tour in Philadelphia Mexiko als nächster Gegner. „Einen halben Tag frei gebe ich ihnen nicht. Vielleicht mal ein Stündchen“, sagte Nagelsmann mit väterlicher Strenge. „Wir sind jetzt auch nicht zum La-Paloma-Pfeifen da. Jetzt haben wir ein Spiel gewonnen. Und es wäre ganz gut, wenn wir auch noch das zweite gewinnen.“