Jetzt bricht in Österreich wieder Begeisterung aus

Bei aller Euphorie wird es am Montag in Aserbaidschan für unser Team wieder richtig schwer. Ich bin allerdings in doppelter Hinsicht gut gestimmt: Erstens glaube ich, dass wir bei allen Mühen, die uns in Baku erwarten, dennoch als Gewinner vom Platz gehen werden. Und selbst wenn es nichtmit drei Punkten klappen sollte, bin ich überzeugt davon, dass Schweden anschließend in Belgien nicht den nötigen Sieg einfahren wird. Das heißt, am Montagabend bricht in Österreich wieder Begeisterung aus - über das gelöste EURO-Ticket!