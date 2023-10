Teamchef Ralf Rangnick nominiert Burgstaller nach

Österreichs Fußball-Nationalteam kann im Finish der EM-Qualifikation mit einer Überraschung aufwarten. Rapid-Stürmer Guido Burgstaller gibt vier Jahre nach dem Ende seiner Team-Karriere ein Comeback in der ÖFB-Auswahl. Der 34-Jährige macht bereits die Reise zum Quali-Spiel am Montag (18.00 Uhr im sportkrone.at-Ticker) in Aserbaidschan mit. Das Abschlusstraining am Sonntagvormittag in Wien absolvierte Burgstaller bereits mit der Mannschaft.