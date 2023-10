Blond wie ´ne Semmel! Erkennen Sie das Tennis-Ass?

Dominic Thiem schlägt in Antwerpen auf

Dominic Thiem bestreitet die Generalprobe für die Erste Bank Open in Wien hingegen in Antwerpen. In der belgischen Hafenstadt stand er im Vorjahr im Halbfinale. Nach seinem enttäuschenden Achtelfinal-Aus zuletzt beim Challenger in Bratislava trifft Thiem zum Auftakt auf Luca Nardi (ITA).