Unsittlich berührt, innige Worte: Wirbel um Lehrer

Hinweise auf Verfehlungen

Kein gutes Licht auf die Causa werfen nun Berichte, die auf Verfehlungen hinweisen, die keine Behörde auf die leichte Schulter nehmen kann. Demnach soll vor allem einer der beiden Lehrer in der Dienstzeit öfters dem Alkohol gefrönt haben. In feucht-fröhlicher Laune sei er Schülerinnen mitunter zu nahe gekommen oder habe sich in der Wortwahl vergriffen. Das soll laut eindringlichen Schilderungen ebenso für schriftliche Nachrichten gegolten haben, die der Pädagoge gewissen Mädchen in der Klasse hinterließ.