Kind teilt seinen Schokoriegel mit Feuerwehrmann

Die Männer der Berufsfeuerwehr waren wegen eines Zimmerbrandes in die Julius-Raab-Straße angerückt. In einer Wohnung im zweiten Stock brannte es. Ein Vater hatte sich mit seinem dreijährigen Sohn gerade noch in Sicherheit bringen können, wurde wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung von Sanitätern des Samariterbundes versorgt und zur Sicherheit ins Spital gebracht. Weil der Papa bei der Flucht aus der Wohnung mit seinem Kind am Arm gestürzt war, mussten auch blaue Flecken versorgt werden. Auch eine Vogelspinne und eine Katze holten die Feuerwehrleute aus der verrauchten Wohnung, wo eine Kindermatratze in Flammen stand. Die Brandursache scheint auch klar: Der kleine Bub hatte ein Feuerzeug erwischt und damit gespielt.