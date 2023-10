Bodenoffensive? Großes Warten auf Netanyahu

Die finale Entscheidung, tatsächlich auch mit Bodentruppen in den Gazastreifen einzudringen, sei noch nicht gefallen, so Hecht weiter. Der israelische Sprecher betonte angesichts von Bildern weitreichender Zerstörungen im Gazastreifen, es gebe „kein Flächenbombardement“ in dem Palästinensergebiet.